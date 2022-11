Mais de 40.000 migrantes atravessaram Canal Mancha para Reino Unido em 2022

O número de migrantes que fizeram a perigosa travessia do Canal da Mancha a bordo de precárias embarcações, rumo ao Reino Unido, passou de 40.000 neste domingo (13), um número recorde - informou o Ministério britânico da Defesa.

Segundo números do governo, 972 pessoas atravessaram o canal no sábado a bordo de 22 barcos, elevando para 40.885 o total registrado desde o início do ano corrente.

Em 2021, foram registradas 28.526 travessias, principalmente por albaneses, iranianos e afegãos, o que havia sido um recorde na época.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governo britânico ajuda financeiramente as autoridades francesas a monitorarem seu litoral para evitar a saída de embarcações com migrantes.

As tensões entre os dois países sobre o tema são recorrentes.

No final de outubro, o novo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, pediu ao presidente francês, Emmanuel Macron, uma cooperação mais estreita entre seus países em matéria de imigração, para impedir a chegada de migrantes em situação irregular pelo Canal da Mancha.

vg/mr/me/mb/tt

Tags