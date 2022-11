Goleiro polonês Dragowski sofre lesão antes da Copa do Mundo

O goleiro polonês Bartlomiej Dragowski, convocado para a Copa do Mundo, sofreu uma lesão aparentemente grave no tornozelo direito neste domingo, atuando por seu clube, o Spezia da Itália, durante duelo com o Hellas Verona, o que o torna dúvida para o Catar.

Com dois jogos pela seleção da Polônia, o goleiro de 25 anos é um dos reservas do titular Wojciech Szczesny (Juventus).

Dragowski se lesionou no tornozelo ao dar uma entrada no atacante do Verona Kevin Lasagna fora da área, pouco antes do intervalo, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Italiano.

Com inchaço aparente no tornozelo do goleiro, todos os jogadores chamaram a assistência médica, que o retirou do campo de maca.

A Polônia, liderada pelo artilheiro Robert Lewandowski, enfrentará México (22 de novembro), Arábia Saudita (26 de novembro) e Argentina (30 de novembro) na fase de grupos do Mundial.

