Freiburg goleia Union Berlin e é vice-líder do Campeonato Alemão

O Freiburg goleou o Union Berlin por 4 a 1 neste domingo e assumiu a vice-liderança do Campeonato Alemão nesta 15ª rodada, a última antes da pausa para a Copa do Mundo do Catar.

O suspense durou pouco no duelo entre os dois principais perseguidores do líder Bayern de Munique. O italiano Vincenzo Grifo resolveu o jogo com um 'hat-trick' em 20 minutos.

O primeiro saiu aos quatro minutos de jogo em cobrança de pênalti, marcado por um toque de mão de Sheraldo Becker dentro da área. Dois minutos depois, Grifo aproveitou grande passe de Michael Gregoritsch para ampliar.

Os jogadores do técnico Christian Streich continuaram pressionando e obtiveram a marcação de um segundo pênalti, convertido também pelo italiano.

Gregoritsch ainda marcou o quarto gol do Freiburg nos acréscimos antes do intervalo.

Aos 39 do segundo tempo, Sven Michel fez o gol de honra do Union Berlin, também de pênalti.

Com a vitória, o Freiburg chega a a 30 pontos na tabela, quatro atrás do Bayern de Munique e dois à frente do RB Leipzig, terceiro colocado.

Mais cedo, o Eintracht Frankfurt sofreu para conseguir um empate em 1 a 1 com o Mainz, resultado que coloca a equipe na quarta posição com 27 pontos.

A desorganização e os erros do Eintracht permitiram ao Mainz abrir o placar com Jonathan Burkardt aos 39 minutos do primeiro tempo, após o goleiro Kevin Trapp sair mal em cobrança de escanteio.

Por outro lado, Trapp fez outras três grandes defesas que salvaram sua equipe na partida.

Apesar de o time de Frankfurt não estar em um grande dia, o francês Kolo Muani conseguiu marcar o gol de empate aos 21 do segundo tempo, aproveitando assistência de Mario Gotze, que vai à Copa do Catar com a seleção da Alemanha depois de cinco anos de ausência.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

B. Moenchengladbach - Borussia Dortmund4 - 2

- Sábado:

Werder Bremen - RB Leipzig 1 - 2

Hoffenheim - Wolfsburg 1 - 2

Bayer Leverkusen - Stuttgart 2 - 0

Augsburg - Bochum 0 - 1

Hertha Berlim - Colônia 2 - 0

Schalke 04 - Bayern de Munique 0 - 2

- Domingo:

Mainz - Eintracht Frankfurt 1 - 1

Freiburg - Union Berlin 4 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 34 15 10 4 1 49 13 36

2. Freiburg 30 15 9 3 3 25 17 8

3. RB Leipzig 28 15 8 4 3 30 21 9

4. Eintracht Frankfurt 27 15 8 3 4 32 24 8

5. Union Berlin 27 15 8 3 4 24 20 4

6. Borussia Dortmund 25 15 8 1 6 25 21 4

7. Wolfsburg 23 15 6 5 4 24 20 4

8. B. Moenchengladbach 22 15 6 4 5 28 24 4

9. Werder Bremen 21 15 6 3 6 25 27 -2

10. Mainz 19 15 5 4 6 19 24 -5

11. Hoffenheim 18 15 5 3 7 22 22 0

12. Bayer Leverkusen 18 15 5 3 7 25 26 -1

13. Colônia 17 15 4 5 6 21 29 -8

14. Augsburg 15 15 4 3 8 18 26 -8

15. Hertha Berlim 14 15 3 5 7 19 22 -3

16. Stuttgart 14 15 3 5 7 18 27 -9

17. Bochum 13 15 4 1 10 14 36 -22

18. Schalke 04 9 15 2 3 10 13 32 -19

