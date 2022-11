Explosão em Istambul deixa ao menos 4 mortos e 38 feridos

A explosão, de origem desconhecida, ocorreu em uma rua comercial de Istiklal, no centro de Istambul

Pelo menos quatro pessoas morreram e 38 ficaram feridas neste domingo (13) em uma explosão de origem desconhecida ocorrida na rua comercial de Istiklal, no centro de Istambul, na Turquia, anunciou o governador da cidade, Ali Yerlikaya.

"De acordo com as primeiras informações, quatro pessoas morreram e 38 ficaram feridas na explosão que ocorreu na rua Istiklal", anunciou Yerlikaya no Twitter.

