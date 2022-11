Elon Musk cancela viagem à Indonésia para reunião paralela ao G20

O bilionário Elon Musk, novo proprietário do Twitter, cancelou uma viagem à Indonésia para participar de um encontro de empresários em paralelo à cúpula de líderes mundiais do G20, mas participará de uma reunião virtual - informou um ministro indonésio neste domingo (13).

Musk, que também é dono da Tesla e da SpaceX, deveria fazer um discurso na conferência econômica chamada B20 (Business 20) na ilha indonésia de Bali.

Esta semana, porém, o empresário tem de se apresentar à Justiça americana em um caso sobre sua remuneração na Tesla em 2018, que chegou a US$ 56 bilhões em opções de ações.

"No que diz respeito a Elon Musk, ele tem um processo. Deve estar presente em um tribunal", afirmou o ministro da Coordenação de Assuntos Marítimos e Investimentos, Luhut Binsar Pandjaitan, à imprensa.

Seu ministério disse que Musk participará, nesta segunda (14), de uma conversa virtual de uma hora com o magnata indonésio Anindya Bakrie sobre "as perturbações futuras da inovação tecnológica mundial".

Entre os participantes deste encontro econômico, também estarão o fundador da Amazon, Jeff Bezos, e os primeiros-ministros da Austrália e do Canadá, Anthony Albanese e Justin Trudeau, respectivamente.

O ministro indonésio disse que Musk irá a Jacarta em dezembro, depois de "seu processo judicial".

No início do ano, o presidente indonésio, Joko Widodo, viajou ao Texas para se reunir com Musk e discutir investimentos da Tesla na indústria de níquel do país. O arquipélago asiático conta com as maiores reservas deste mineral essencial para a fabricação de baterias elétricas.

