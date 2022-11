Dinamarca completa lista de convocados para Copa do Mundo

O técnico da seleção da Dinamarca, Kasper Hjulmand, anunciou neste domingo os cinco jogadores que completam a lista de 26 convocados para a Copa do Mundo de 2022.

Depois da disputa da última rodada antes do Mundial de vários campeonatos europeus neste fim de semana, Hjulmand convocou o goleiro do Union Berlin Frederik Ronnow, o lateral do Benfica Alexander Bah, os meias do Hoffenheim Robert Skov e do Brentford Christian Norgaard, e o atacante do RB Leipzig Yousuf Poulsen.

Na segunda-feira passada, o técnico dinamarquês tinha anunciado uma primeira lista com 21 nomes, deixando cinco vagas a preencher, considerando que havia "dez ou 12 jogadores brigando pelas últimas vagas".

Fora da lista final ficou o experiente zagueiro Jannik Vestergaard (Leicester), que já fez 33 jogos pela seleção, cinco deles na última Eurocopa, na qual a Dinamarca chegou às semifinais.

No Grupo D da Copa do Mundo, a seleção dinamarquesa estreia no dia 22 de novembro contra a Tunísia, antes de enfrentar França (26 de novembro) e Austrália (30 de novembro).

- Lista dos 26 convocados da seleção da Dinamarca para a Copa do Mundo:

Goleiros: Kasper Schmeichel (Nice/FRA), Oliver Christensen (Hertha Berlim/ALE) e Frederik Ronnow (Union Berlin/ALE)

Defensores: Daniel Wass (Brondby/DIN), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds United/ING), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor/TUR), Joakim Maehle (Atalanta/ITA), Andreas Christensen (Barcelona/ESP), Simon Kjaer (Milan/ITA), Joachim Andersen (Crystal Palace/ING), Victor Nelsson (Galatasaray/TUR) e Alexander Bah (Benfica/POR).

Meio-campistas: Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham/ING), Thomas Delaney (Sevilla/ESP), Christian Eriksen (Manchester United/ING), Mathias Jensen (Brentford/ING), Robert Skov (Hoffenheim/ALE) e Christian Norgaard (Brentford/ING).

Atacantes: Mikkel Damsgaard (Brentford/ING), Andreas Skov Olsen (Brugge/BEL), Jesper Lindstrom (Eintracht Frankfurt/ALE), Martin Braithwaite (Espanyol/ESP), Kasper Dolberg (Sevilla/ESP), Jonas Wind (Wolfsburg/ALE), Andreas Cornelius (Copenhague/DIN) e Yusuf Poulsen (RB Leipzig/ALE)

