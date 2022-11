Desabamento de dois prédios na cidade francesa de Lille deixa um morto

Um corpo foi encontrado neste domingo (13) sob os escombros de dois prédios que desabaram no dia anterior no centro da cidade francesa de Lille (norte).

Tudo indica que seria o corpo de um homem de 45 anos, a quem havia sido emprestado um apartamento para passar o fim de semana em um dos prédios que desabaram.

"O corpo foi levado para o instituto forense", informou o tenente-coronel dos bombeiros Stéphane Beauventre.

Os dois edifícios contíguos, ambos com três pisos e um dos quais em construção, desabou no sábado, no centro de Lille.

A maioria dos moradores havia sido retirada depois que um deles percebeu que um dos prédios havia se movido.

A Promotoria de Lille abriu uma investigação.

