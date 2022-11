Colisão de aviões da 2ª Guerra Mundial em show deixa 6 mortos nos EUA

Seis pessoas morrerem na colisão de dois aviões da Segunda Guerra Mundial no sábado, durante um espetáculo aéreo no estado do Texas, informou um juiz neste domingo (13), citando o médico legista do condado de Dallas.

Um bombardeiro Boeing B-17 Flying Fortress e um caça Bell P-63 KingCobra colidiram no ar na tarde de ontem, disse a agência de aviação dos EUA, conhecida pela sigla FAA, em um comunicado emitido anteriormente.

