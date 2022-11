Chefe do grupo de mercenários russo Wagner comenta execução de suposto desertor

O chefe do grupo paramilitar Wagner, que luta na Ucrânia ao lado do Exército russo, comentou neste domingo (13) a suposta execução, com um golpe na cabeça, de um de seus ex-membros acusado de deserção.

Contas do Telegram próximas ao grupo publicaram um vídeo, em que se vê um homem, com a cabeça presa a um bloco de pedra, sendo atingido por uma marreta. Segundo essas fontes, seria um soldado do grupo que se rendeu, deliberadamente, ao Exército ucraniano e, depois, foi capturado pelos russos.

"Neste espetáculo, vê-se que (este homem) não encontrou felicidade na Ucrânia, mas encontrou pessoas pouco amáveis, mas justas", ironizou o chefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, neste domingo, conforme sua assessoria de imprensa.

"É um trabalho magnífico de direção, você pode ver de uma só vez. Espero que nenhum animal tenha sido ferido no set", acrescentou.

A AFP não pôde verificar a autenticidade do vídeo, nem de seus autores.

Desde 2014, mercenários do grupo Wagner são acusados de servir aos interesses do governo do presidente russo, Vladimir Putin, em várias zonas de conflito - da Síria à Ucrânia, passando pela África e pela América do Sul.

Nos últimos meses, o grupo vem operando ativamente na frente ucraniana, em apoio ao Exército russo. É acusado de ter recrutado detentos de prisões russas em troca de reduções da pena.

