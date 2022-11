Biden chega a Bali para cúpula do G20

O presidente americano, Joe Biden, chegou à ilha indonésia de Bali, na noite deste domingo (13), para participar da cúpula de líderes mundiais do G20 - informa um jornalista da AFP a bordo do Air Force One.

O avião presidencial aterrissou pouco antes das 22h locais (11h em Brasília) no aeroporto internacional de Denpasar, em Bali, onde Biden se reúne com seu homólogo chinês, Xi Jinping, na segunda-feira.

