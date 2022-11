Ativistas do clima mancham vitrine no museu egípcio de Barcelona

Dois ativistas climáticos mancharam, neste domingo (13), uma vitrine que protege a réplica de uma múmia no Museu Egípcio de Barcelona.

Os dois ativistas fazem parte do Futuro Vegetal, um grupo espanhol cujos membros já colaram as mãos nas molduras dos quadros de Francisco Goya no Museu do Prado, em Madri, em 5 de novembro.

No domingo, ativistas usaram garrafas de Coca-Cola para derramar um líquido marrom sobre uma vitrine e espalhar sangue vermelho falso em uma parede. Eles também exibiram uma faixa com o slogan "Justiça Climática".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A gigante americana de bebidas é uma das patrocinadoras oficiais da cúpula da ONU sobre o clima, COP27, que está sendo realizada no Egito. Ambientalistas culpam a empresa por ser responsável por grande parte da poluição plástica do mundo.

A ação faz parte de uma série de protestos contra a mudança climática realizados por ativistas que jogaram sopa em telas de Vincent van Gogh, em Londres e em Roma, e purê de batatas, em uma pintura de Monet.

hmw/pc/mb/tt

Tags