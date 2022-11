Atacante da Arábia Saudita é cortado por "precaução" em caso de doping

O atacante da Arábia Saudita Fahad Al-Muwallad foi cortado da lista dos jogadores convocados para a Copa do Mundo devido a uma violação da regra antidoping, segundo anunciou a Federação de Futebol da Arábia Saudita neste domingo (SAFF), sem dar mais detalhes.

No comunicado, a SAFF informa que, "como medida de precaução", o técnico francês da equipe, Hervé Renard, "decidiu excluir o jogador da lista para participar do Mundial e convocou o jogador Nawaf Al-Abed" para substituí-lo.

O órgão antidoping saudita havia suspendido o atacante por 18 meses desde o final de março devido ao teste positivo para furosemida, um diurético que oculta a presença de anabolizantes e que consta na lista de produtos proibidos pela Agência Mundial Antidoping (AMA). Mas essa sanção havia sido reduzida recentemente por um órgão de arbitragem saudita que teria permitido que ele jogasse a Copa, segundo a imprensa local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, para explicar esta decisão, a SAFF citou "o desenvolvimento de um recurso da AMA perante ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS)" e acrescentou que consultou seus serviços jurídicos.

Ex-jogador do Al-Ittihad, o atacante de 28 anos assinou com o Al-Shabab e era titular da Arábia Saudita, que estreia no Catar no dia 22 de novembro, contra a Argentina.

Al-Muwallad participou da Copa do Mundo de 2018 após uma discreta passagem pelo Levante, da Espanha.

- Lista de convocados da seleção da Arábia Saudita (após a mudança):

Goleiros: Mohammed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), Mohammed Al Rubaie Al-Yami (Al-Ahli)

Defensores: Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Abdullah Mado (Al-Nassr), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Saud Abdulhamid (Al-Hilal), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal)

Meio-campistas: Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab)

Atacantes: Nawaf Al-Abed (Al-Shabab), Haitham Asiri (Al-Ahli), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal), Firas Al-Buraikan (Al-Fateh)

./ng/smr/iga/yr/cb

Tags