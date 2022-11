Son entra na lista da Coreia do Sul para a Copa, mas segue sendo dúvida

O atacante sul-coreano Son Heung-min foi convocado para a Copa do Mundo no Catar, ainda que sua participação seja dúvida devido a uma fratura na órbita ocular.

Capitão em sua seleção, o jogador do Tottenham passou por uma cirurgia na semana passada para "curar uma fratura no olho esquerdo" causada em uma dividida com o zagueiro do Olympique de Marseille Chancel Mbemba, na Liga dos Campeões.

"Estamos em contato com ele e com o departamento médico do Tottenham", disse o técnico da Coreia do Sul, o português Paulo Bento, ao anunciar os convocados para o torneio.

O treinador ainda chamou um 27º jogador, o atacante Oh Hyeon-gyu, que vai treinar com o resto do elenco no Catar e pode substituir Son caso ele não se recupere a tempo.

Son, que tem 106 partidas pela Coreia do Sul e 35 gols marcados, escreveu em seu Instagram nesta semana que está "muito ansioso para representar nosso lindo país" na competição.

Na sexta-feira (11), os sul-coreanos derrotaram a Islândia por 1 a 0 em um amistoso sem a presença do capitão e de outros jogadores titulares.

A Coreia do Sul está no Grupo H junto a Gana, Portugal e Uruguai, contra quem faz sua estreia no Mundial, no dia 24 de novembro.

- Lista dos 26 jogadores da Coreia do Sul convocados para a Copa:

Goleiros: Kim Seung-gyu (Al-Shabab), Song Bum-keun (Jeonbuk Motors), Jo Hyeon-woo (Ulsan)

Defensores: Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Motors), Kim Min-jae (Napoli) Kim Young-gwon (Ulsan), Kim Jin-su (Jeonbuk Motors), Kim Tae-hwan (Ulsan), Yoon Jong-gyu (Seoul), Cho Yu-min (Daejeon Hana Citizen), Hong Chul (Daegu)

Meio-campistas: Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Na Sang-ho (Seoul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Lee Kang-in (Mallorca), Lee Jae-sung (Mainz), Jeong Woo-yeong (Freiburg), Hwang In-beom (Olympiakos), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Song Min-kyu (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Na Sang-ho (Seoul).

Atacantes: Son Heung-min (Tottenham), Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors), Hwang Ui-jo (Olympiakos)

