Russell vence corrida sprint do GP do Brasil de F1

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, venceu neste sábado a corrida sprint do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 e largará na frente na corrida de domingo, no circuito de Interlagos, em São Paulo.

Em uma prova emocionante, com várias mudanças na liderança, Russell foi o mais rápido a completar as 24 voltas da corrida classificatória e conseguiu a segunda pole position de sua carreira. O espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, foi o segundo, enquanto o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) completou o pódio chegando em terceiro.

O atual bicampeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), liderou a corrida desde a terceira volta até a 15ª, quando foi ultrapassado por Russell, e, depois de perder parte da asa dianteira, caiu para o quarto lugar, à frente de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez.

