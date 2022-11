Quatro países do Mediterrâneo criticam sistema de acolhimento de migrantes na UE

Itália, Grécia, Malta e Chipre pediram, neste sábado (12), que medidas sejam tomadas para reduzir o peso preponderante que assumem na gestão dos migrantes que chegam à União Europeia (UE).

Os quatro países salientam que, como porta de entrada para a Europa, "são obrigados a assumir o peso cada vez mais difícil de gerir os fluxos migratórios no Mediterrâneo, cumprindo integralmente com suas obrigações internacionais e as regras da UE".

Também lamentam, em comunicado conjunto, o resultado "decepcionante" do "mecanismo de solidariedade voluntária" aprovado em junho pela UE, que previa a transferência de 10 mil migrantes que desembarcaram em suas costas para outros países do bloco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esse projeto "representa apenas uma pequena parte do número efetivo de entradas irregulares num ano" e nem sequer foi alcançado, diz o comunicado, assinado pelos ministros do Interior de Itália, Malta e Chipre e pelo ministro grego das Migrações.

Os quatro países, que juntos com a Espanha são os mais expostos à chegada de migrantes, exigem há anos um sistema de relocação compulsória entre os 27 países da UE.

O documento critica particularmente o papel das ONGs humanitárias que vêm em socorro de migrantes com "navios particulares que atuam com total autonomia das autoridades dos Estados".

Eles, portanto, exigem que os países que concedem sua bandeira a esses navios assumam "sua jurisdição e controle".

Geralmente são navios de bandeira francesa, norueguesa ou alemã que regularmente atracam em portos italianos, apesar das reivindicações das autoridades deste país para que os Estados que concederam suas bandeiras recebam os migrantes resgatados.

Os quatro países solicitam que a Comissão Europeia (executivo da UE) "adote as medidas necessárias para abrir uma discussão" sobre uma gestão "eficaz, equitativa e permanente" dos fluxos migratórios.

ljm/js/pc/am

Tags