UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia: Ocidente caminha para 'vitória conjunta' após recuo russo

KIEV:

Ucrânia: Ocidente caminha para 'vitória conjunta' após recuo russo

A Ucrânia afirmou, neste sábado (12), que o Ocidente caminha para uma "vitória conjunta", após a retirada das tropas russas de Kherson, no sul do país, passados quase nove meses de combates.

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Disputa pelo Senado segue apertada nos EUA, enquanto Trump prepara candidatura para 2024

O Partido Democrata do presidente Joe Biden está mais perto de manter o controle do Senado dos Estados Unidos, após as eleições de meio de mandato, enquanto o republicano Donald Trump se prepara para anunciar outra candidatura à Casa Branca em 2024.

-- ÁSIA

PHNOM PENH:

Biden pressionará China sobre Coreia do Norte na cúpula do G20

O presidente americano, Joe Biden, chegou à Ásia neste sábado (12) com a promessa de pedir a seu homólogo chinês, Xi Jinping, que contenha as "piores tendências" da Coreia do Norte, quando os dois se reunirem pela primeira vez pessoalmente, durante a cúpula do G20 em Bali, Indonésia.

-- ORIENTE MÉDIO

PARIS:

Ao menos 326 manifestantes morreram no Irã desde setembro, diz ONG

Pelo menos 326 manifestantes morreram por consequência da repressão ao movimento de protesto que sacode o Irã desde setembro, afirmou, neste sábado (12), a Iran Human Rights, uma ONG sediada em Oslo, na Noruega.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Brasil e Argentina estão entre os 5 países candidatos a presidir BID

Brasil e Argentina, além de México, Chile e Trinidade e Tobago, apresentaram candidaturas para presidir o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) após a destituição de Mauricio Claver-Carone, informou a instituição ao término do prazo para apresentação das mesmas à meia-noite de sexta-feira (11).

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

SHARM EL-SHEIKH, Egito:

Brasil não vai condicionar proteção da Amazônia ao financiamento internacional, diz Marina Silva

O Brasil protegerá a Amazônia com seus próprios meios e não vai condicioná-la à chegada de recursos internacionais, afirmou neste sábado (12), na COP27, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, que integra a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

SHARM EL-SHEIKH, Egito:

México anuncia na COP27 novo corte de emissões e investimento em energia limpa

O México aumentará seu corte nas emissões de gases de efeito estufa de 22% para 35% até 2030, como parte de um projeto conjunto de investimento em energias renováveis com os Estados Unidos de US$ 48 bilhões - anunciou o chanceler Marcelo Ebrard em entrevista coletiva na sexta-feira (11).

WASHINGTON:

Nas universidades americanas, 'poder' passa do professor para os alunos

A recente demissão de um professor, cujos alunos disseram que sua avaliação era muita severa, acendeu o debate nos Estados Unidos sobre as universidades que cedem demais aos desejos de seus alunos.

