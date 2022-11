Napoli vence Udinese e chega a 11 vitórias seguidas no Italiano

O Napoli venceu a Udinese por 3 a 2 neste sábado e chegou a 11 vitórias consecutivas no Campeonato Italiano, do qual é líder isolado, e vai passar a Copa do Mundo com pelo menos oito pontos de vantagem sobre seus perseguidores.

Os jogadores da Udinese mostraram mais iniciativa no início da partida, mas o Napoli abriu o placar com o nigeriano Victor Osimhen aos 15 minutos do primeiro tempo.

Aos 23, o espanhol da Udinese Gerard Gerard Deulofeu deixou o campo chorando com uma lesão no joelho esquerdo e aos 31 o polonês Piotr Zielinski fez o segundo dos napolitanos em jogada de contra-ataque.

Na volta do intervalo, os jogadores da Udinese tiveram duas chances de diminuir, mas o macedônio Elif Elmas fez o terceiro para o Napoli, gol que parecia selar uma vitória tranquila para o líder da Serie A.

Mas no final do jogo a Udinese encostou ao balançar as redes duas vezes em três minutos, com Ilija Nestorovski, aos 34, e Lazar Samardzic, aos 77, deixando apreensivos os torcedores presentes no estádio Diego Armando Maradona até o apito final.

Graças a esta sofrida vitória, os jogadores do técnico Luciano Spalletti terminam a primeira parte do campeonato, marcado pela pausa para o Mundial, com um ritmo infernal.

Mesmo que vençam, seus principais adversários - Lazio e Milan - ficarão a oito pontos de distância do Napoli até a volta da Serie A, em janeiro.

Os 'rossoneri' recebem no domingo a Fiorentina, enquanto a Lazio visita a Juventus em Turim no mesmo dia.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Italiano (horários de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Empoli - Cremonese 2 - 0

- Sábado:

Napoli - Udinese 3 - 2

(14h00) Sampdoria - Lecce

(16h45) Bologna - Sassuolo

- Domingo:

(08h30) Atalanta - Inter

(11h00) Roma - Torino

Monza - Salernitana

Hellas Verona - Spezia

(14h00) Milan - Fiorentina

(16h45) Juventus - Lazio

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 41 15 13 2 0 37 12 25

2. Lazio 30 14 9 3 2 26 8 18

3. Milan 30 14 9 3 2 27 14 13

4. Juventus 28 14 8 4 2 21 7 14

5. Inter 27 14 9 0 5 31 20 11

6. Atalanta 27 14 8 3 3 20 12 8

7. Roma 26 14 8 2 4 17 13 4

8. Udinese 24 15 6 6 3 24 17 7

9. Torino 20 14 6 2 6 15 16 -1

10. Fiorentina 19 14 5 4 5 17 18 -1

11. Salernitana 17 14 4 5 5 19 21 -2

12. Empoli 17 15 4 5 6 12 19 -7

13. Sassuolo 16 14 4 4 6 15 19 -4

14. Bologna 16 14 4 4 6 17 25 -8

15. Monza 13 14 4 1 9 13 22 -9

16. Lecce 12 14 2 6 6 12 17 -5

17. Spezia 10 14 2 4 8 12 25 -13

18. Cremonese 7 15 0 7 8 11 26 -15

19. Sampdoria 6 14 1 3 10 6 25 -19

20. Hellas Verona 5 14 1 2 11 11 27 -16

