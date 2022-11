Lens vence Clermont de virada e fica a 2 pontos do PSG no Francês

O Lens, surpreendente vice-líder do Campeonato Francês, venceu de virada o Clermont-Ferrand neste sábado e se colocou a dois pontos do líder Paris Saint-Germain, que no domingo enfrenta o Auxerre.

O time nordista, que perdeu somente um jogo nesta temporada, chega a sua sexta vitória consecutiva e soma agora 36 pontos na tabela, oito à frente do terceiro colocado, o Rennes, que ainda hoje recebe o Toulouse.

O Clermont saiu na frente no primeiro tempo com um gol contra do volante Salis Abdul Samed (39).

Depois do intervalo, Wesley Saïd (60) e o capitão Seko Fofana (68) viraram o placar para garantir a vitória do Lens.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Francês (horários de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lyon - Nice 1 - 1

- Sábado:

Lens - Clermont-Ferrand FC 2 - 1

(17h00) Rennes - Toulouse

- Domingo:

(09h00) PSG - Auxerre

(11h00) Brest - Troyes

Lille - Angers

Montpellier - Reims

Nantes - Ajaccio

(13h05) Strasbourg - Lorient

(16h45) Monaco - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 38 14 12 2 0 38 9 29

2. Lens 36 15 11 3 1 26 10 16

3. Rennes 28 14 8 4 2 29 13 16

4. Olympique de Marselha 27 14 8 3 3 23 11 12

5. Monaco 27 14 8 3 3 27 18 9

6. Lorient 27 14 8 3 3 25 20 5

7. Lille 23 14 7 2 5 26 23 3

8. Lyon 21 15 6 3 6 23 18 5

9. Nice 20 15 5 5 5 15 17 -2

10. Clermont-Ferrand 19 15 5 4 6 19 23 -4

11. Reims 16 14 3 7 4 15 20 -5

12. Toulouse 16 14 4 4 6 19 25 -6

13. Troyes 14 14 3 5 6 25 29 -4

14. Montpellier 13 14 4 1 9 23 28 -5

15. Auxerre 13 14 3 4 7 14 26 -12

16. Nantes 12 14 2 6 6 15 22 -7

17. Ajaccio 11 14 3 2 9 12 22 -10

18. Strasbourg 10 14 1 7 6 16 25 -9

19. Brest 10 14 2 4 8 14 27 -13

20. Angers 8 14 2 2 10 15 33 -18

