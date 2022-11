Leipzig confirma boa fase na Bundesliga e diminui distância para o líder Bayern de Munique

O RB Leipzig confirmou sua boa fase ao derrotar o Werder Bremen por 2 a 1 neste sábado, resultado que o aproxima do líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique, que recebe o Schalke na última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo.

Comandado por Marco Rose desde o início de setembro, quando substituiu Domenico Tedesco, o Leipzig disparou para a segunda posição na tabela, estando à frente do ex-líder Union Berlin e do Freiburg, terceiro e quarto colocados, respectivamente, que se encontram ainda nesta 15ª rodada da Bundesliga.

Desde que perderam por 3 a 0 para o Borussia Mönchengladbach, em setembro, os 'Touros Vermelhos' engataram seis vitórias e dois empates.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro gol da partida saiu aos 13 minutos da etapa inicial após o português André Silva receber um belo passe de Emil Forsberg.

O atacante de 27 anos, convocado esta semana por Fernando Santos para o Mundial, parece contornar um início de temporada sem brilho.

Aos 12 do segundo tempo, o Bremen empatou com Christian Gross, com um chute que Willi Orban desviou deixando poucas chances de defesa para Janis Blaswich, substituto do goleiro Peter Gulacsi, que sofreu lesão grave há um mês.

A equipe visitante reagiu aos 26 do segundo tempo, no lance criado por Silva e Xaver Schlager, que acabou levando ao primeiro gol do austríaco pelo Leipzig.

Atual artilheiro da Bundesliga com 12 gols e recém convocado para a Copa, o francês Christopher Nkunku passou a partida em branco, mas viu o seu time vencer fora de casa e comemorou por poder chegar à concentração francesa para o Mundial sem lesões.

Em outro jogo deste sábado sábado, o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso venceu o Stuttgart por 2 a 0, resultado importante na missão de se afastar das últimas posições da tabela.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Alemão (horários de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

B. Monchengladbach - Borussia Dortmund 4 - 2

- Sábado:

Werder Bremen - RB Leipzig 1 - 2

Hoffenheim - Wolfsburg 1 - 2

Bayer Leverkusen - Stuttgart 2 - 0

Augsburg - Bochum 0 - 1

Hertha Berlim - Colônia 2 - 0

Schalke 04 - Bayern de Munique

- Domingo:

(11h30) Mainz - Eintracht Frankfurt

(13h30) Freiburg - Union Berlin

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 31 14 9 4 1 47 13 34

2. RB Leipzig 28 15 8 4 3 30 21 9

3. Union Berlin 27 14 8 3 3 23 16 7

4. Freiburg 27 14 8 3 3 21 16 5

5. Eintracht Frankfurt 26 14 8 2 4 31 23 8

6. Borussia Dortmund 25 15 8 1 6 25 21 4

7. Wolfsburg 23 15 6 5 4 24 20 4

8. B. Moenchengladbach 22 15 6 4 5 28 24 4

9. Werder Bremen 21 15 6 3 6 25 27 -2

10. Hoffenheim 18 15 5 3 7 22 22 0

11. Bayer Leverkusen 18 15 5 3 7 25 26 -1

12. Mainz 18 14 5 3 6 18 23 -5

13. Colônia 17 15 4 5 6 21 29 -8

14. Augsburg 15 15 4 3 8 18 26 -8

15. Hertha Berlim 14 15 3 5 7 19 22 -3

16. Stuttgart 14 15 3 5 7 18 27 -9

17. Bochum 13 15 4 1 10 14 36 -22

18. Schalke 04 9 14 2 3 9 13 30 -17

bds/pm/iga/yr

Tags