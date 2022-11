'Guerra continua' após êxito em Kherson, diz ministro ucraniano

O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, afirmou neste sábado (12) que "a guerra continua", após o êxito de seu país em reconquistar a cidade de Kherson, no sul, das mãos russas.

"Mas a guerra continua. Entendo que todos querem que essa guerra termine o mais rápido possível. Definitivamente, somos nós que queremos isso mais do que ninguém", disse Kuleba ao primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, em uma reunião durante a cúpula do Sudeste Asiático no Camboja.

