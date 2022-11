Equador empata sem gols com o Iraque em último amistoso antes da Copa

O Equador empatou em 0 a 0 com o Iraque neste sábado, em Madri, em seu último amistoso antes da Copa do Mundo no Catar, que terminou com a lesão do lateral Byron Castillo.

Mais uma vez a finalização foi o tendão de Aquiles dos equatorianos, que desperdiçaram um pênalti no último minuto, com o goleiro Jalal Hassan defendendo a cobrança de Gonzalo Plata.

Castillo, que foi acusado pelas federações de Chile e Peru de ter sido escalado irregularmente nas Eliminatórias Sul-Americanas, teve que deixar o campo depois de receber uma pancada na perna. Robert Arboleda entrou em seu lugar.

O caso do lateral foi parar no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), que decidiu não acatar o pedido de chilenos e peruanos e manteve o Equador no Mundial, mas impôs uma multa de 100 mil francos suíços à Federação Equatoriana de Futebol (FEF) por considerá-la "responsável por utilizar um documento que contém informação falsa" sobre o jogador.

A seleção do Equador está no Grupo A da Copa do Mundo, ao lado do anfitrião Catar, com quem faz o jogo de abertura no dia 20 de novembro, Senegal e Holanda.

