Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) irá realizar sua Reunião Anual de Acionistas de 2022 de modo virtual na sexta-feira, 18 de novembro de 2022, a partir das 10h (ET). Aqueles que desejarem acessar o webcast podem visitar o site www.virtualshareholdermeeting.com/EL2022.

Mais informações sobre a reunião, materiais de declaração de representação da The Estée Lauder Companies e outras informações estão disponíveis em www.elcompanies.com/investors. Após a reunião anual, um webcast da reunião estará disponível para reprodução em www.elcompanies.com/investors.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comerciantes e vendedoras mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com o cabelo. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, and the DECIEM family of brands, including The Ordinary e NIOD.

Contato

Investidores: Rainey Mancini rmancini@estee.com Mídia: Jill Marvin jimarvin@estee.com

