Comunicado do Business Wire :Ethernity

Em comemoração à sua monumental carreira no futebol mundial, o jogador de futebol de renome mundial, Lionel Messi, está se unindo ao estúdio web3, Ethernal Labs, para criar uma experiência NFT e colecionável digital de última geração. A coleção comemorativa estará disponível no dia 27 de novembro, às 12h ET, exclusivamente no ethernity.io.

Os fãs de Messi podem esperar uma experiência NFT inovadora que comemora suas inúmeras conquistas durante sua carreira. A experiência NFT irá consistir em obras de arte digitais do destacado artista Victor Mosquera e cinco colecionáveis digitais de Messi comemorando cada uma de suas apresentações em torneios mundiais em sua incrível carreira internacional pela Argentina.

A partir de 27 de novembro, os fãs de Messi poderão comprar um colecionável de edição limitada comemorando sua primeira apresentação no futebol mundial no verão de 2006, que irá atuar como um token de acesso a uma experiência NFT de última geração. Ao longo desta experiência, os titulares terão a chance de reivindicar até 4 itens colecionáveis raros adicionais representando as apresentações internacionais de Messi pela Argentina no verão de 2010, verão de 2014, verão de 2018 e inverno de 2022 mediante uma série de sorteios gratuitos. Cada sorteio irá permitir que 50% dos detentores reivindiquem um colecionável digital comemorando sua próxima apresentação no torneio mundial, com o sorteio final concedendo a 10 sortudos a oportunidade de reivindicar gratuitamenteum colecionável digital ultrarraro, representando a apresentação de Messi no torneio mundial de 2022.

"Estou feliz em lançar minha próxima coleção NFT em parceria com a Ethernal Labs", disse Messi. "Estou na expectativa de me unir a meus fãs para comemorar minha carreira com minha seleção nacional com esta experiência NFT no mercado ethernity.io."

A estrela do futebol cooperou pela primeira vez com a plataforma Ethernity em agosto de 2021 para criar a coleção 'The Messiverse', que celebrou sua carreira histórica e conquistas coroadas, incluindo seus primeiros 6 prêmios Ballon d'Or. A coleção arrecadou mais de US$ 3 milhões e continua sendo a coleção mais popular da Ethernity.

"A parceria com figuras notáveis como Leo Messi é a espinha dorsal da Ethernal Labs", disse o diretor executivo e fundador da Ethernal Labs e da Ethernity, Nick Rose Ntertsas. "Nossa equipe continua buscando oportunidades para criar incríveis colecionáveis digitais comemorando os maiores eventos do mundo com as figuras mais célebres da cultura de hoje. Estamos ansiosos por lançar esta experiência NFT de próxima geração para a comunidade de futebol e os fãs do jogador desfrutarem."

Os colecionáveis digitais dentro desta experiência NFT estarão disponíveis para compra com o token nativo da Ethernity ERN durante 7 dias a partir de 27 de novembro e como parte da parceria, Messi irá receber uma parte de seu pagamento na ERN.

Sobre a Ethernal Labs:

A Ethernal Labs é um estúdio multidisciplinar de criação e tecnologia que utiliza a tecnologia web3 para desenvolver IP inovador, incluindo a próxima coleção PFP e jogo P2E, o Exorians Universe, além de trazer marcas, estúdios e artistas internacionais ao blockchain.

Sobre a Ethernity:

A Ethernity é um mercado centralizado na comunidade que oferece colecionáveis digitais autenticados e licenciados, incluindo NFTs, das principais marcas de entretenimento do mundo. O ecossistema Ethernity é construído na blockchain Ethereum e utiliza a tecnologia web3 para NFT, metaverso, DeFi e produtos de consumo de última geração.

Contato

KC Maas ethernity@wachsman.com

Tags