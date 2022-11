Comunicado do Business Wire :AZA Finance

Declaração de Elizabeth Rossiello, diretora executiva e fundadora daAZA Finance, sobre o pedido de falência da FTX sob o Capítulo 11:

"Fiquei chocada e decepcionada ao ver que a FTX nomeou a BTC Africa S.A. e outras entidades da AZA Finance no seu processo de falência sob Capítulo 11 hoje. Para ser clara: As entidades da AZA Finance não estão afetadas pela falência da FTX, e estamos tomando medidas para corrigir os registros errôneos do tribunal.

A AZA Finance é uma fintech de pagamentos globais e de câmbio. Fundada em 2013 como BitPesa, damos poder às empresas em todo o mundo e na África para movimentar dinheiro, trocar moedas, fazer pagamentos e se estabelecer facilmente com todas as principais moedas africanas e do G20 (incluindo algumas moedas digitais). A AZA Finance está licenciada em várias jurisdições como provedora de pagamentos. Não mantemos e nunca mantivemos fundos para clientes. Menos de 10% das nossas transações em todas as nossas entidades são realizadas através de moedas digitais.

No início deste ano, anunciamos uma parceria comercial com a FTX Africa para expandir a web3 na África, ajudando na construção de redes de pagamentos regulamentados, seguros e de baixo custo, bem como outras iniciativas discutidas, mas ainda não lançadas, como as coletas do artista africano NFT.

Ao fazer isso, a FTX Africa tornou-se cliente da AZA Finance, inicialmente através da nossa infraestrutura estável e eficiente para pagar um pequeno número de clientes em África. No entanto, nem a FTX nem qualquer das suas entidades associadas possuem ou controlam a AZA Finance ou nossas entidades, incluindo a BTC Africa SA. Nossas entidades não são parte da falência da FTX.Em sua pressa desorganizada, a FTX listou erroneamente nossas entidades em seu pedido de falência.

Para maior clareza, nossas entidades que não fazem parte da falência da FTX incluem:

-- B Transfer Services Limited UK

-- Exchange4Free Limited UK

-- BTC Africa SA

-- BT Payment Services Ghana Limited

-- BT Payment Services Nigeria Limited

-- BT Payment Services Uganda Limited/B Transfer Services

-- BT Payment Services South Africa PTy

-- TransferZero

-- B For Transfer Egypt

-- B Transfer Services Ltd UAE

-- BitPesa Kenya Ltd

-- BitPesa Senegal Ltd

-- BitPesa South Africa

-- BitPesa Tanzania Ltd

-- BitPesa Uganda Ltd

-- BitPesa RDC SARL

-- BTPesa Nigeria Limited

-- BTSL Limited Tanzania

-- Exchange4Free Seychellen

-- Exchange4Free Australia Br.

-- Exchange4Free Swiss Br.

-- Exchange4Free SouthAfrica Br.

-- FinFax Company Limited

Estas entidades não são afetadas de forma alguma pela falência da FTX. A AZA Finance, nossas entidades e nossos negócios permanecem independentes e saudáveis.

A AZA Finance é e foi uma das primeiras empresas de tecnologia lançada a partir de Nairobi, Quênia - e a primeira empresa de câmbio de moeda estrangeira no mundo que também comercializa criptomoedas por dinheiro móvel. Volatilidade não é algo que nos surpreende ou nos afete. Estamos tristes por ver uma grande marca falhar e pedimos a todas as fintechs e instituições financeiras que sigam a regulamentação global e as melhores práticas do setor".

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

