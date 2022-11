Com 800 casos de Covid-19, cruzeiro de luxo é obrigado a atracar na Austrália

Um navio de cruzeiro foi obrigado a atracar no porto de Sydney, Austrália, após cerca de 800 diagnósticos positivos para a Covid-19, neste sábado, 12. O Majestic Princess tinha saído da Nova Zelândia com 4,6 mil pessoas entre tripulantes e passageiros. A viagem deveria durar 12 dias.

De acordo com a Princess Cruises, operadora da linha de cruzeiros, os casos começaram a ser detectados na metade do percurso e foram classificados como assintomáticos ou levemente sintomáticos. A empresa também informou, que todos os passageiros que testaram positivo vão desembarcar separadamente e não usarão transporte público. As informações são do O GLOBO.

De acordo com a rede de televisão "ABC", parte dos passageiros desembarcou do navio neste sábado após testarem negativo para o vírus. A presidente da operadora de cruzeiros Carnival Australia, Marguerite Fitzgerald, disse à mídia australiana que os infectados estão isolados em seus quartos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Refletindo o aumento nas transmissões da comunidade, também vimos mais passageiros testando positivo para Covid-19 na viagem atual do Majestic Princess. Isso é resultado de testes em massa de nossos 3.300 passageiros", disse Marguerite à ABC.

A NSW Health (agência de saúde pública da Austrália) comunicou que todas as pessoas contaminadas estão em isolamento e sendo cuidadas pela equipe médica da empresa. "A avaliação da NSW Health é que o nível de risco Covid-19 para o Majestic Princess é agora o Nível 3, o que indica um alto nível de transmissão", afirmou o comunicado.

Tags