City perde para Brentdord e pode ver Arsenal disparar na liderança do Inglês

O Manchester City sofreu neste sábado sua primeira derrota em casa na temporada, por 2 a 1 para o Brentford, e perdeu a chance de assumir a liderança provisória do Campeonato Inglês nesta 16ª rodada.

A dois pontos do líder Arsenal, que ainda hoje enfrenta o Wolverhampton, o time de Pep Guardiola pode ver os 'Gunners' abrirem cinco pontos de vantagem na última rodada antes da Copa do Mundo.

Dos 11 titulares do City, dez estarão no Catar, enquanto apenas um jogador do Brentford, o espanhol David Raya, irá ao torneio.

Os visitantes abriram o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, após uma sucessão disputas pelo alto, primeiro Ben Mee contra Manuel Akanji e depois Ivan Toney contra John Stones, na qual o atacante levou a melhor.

Mesmo com mais posse de bola na primeira etapa, os 'Citizens' tiveram dificuldades para criar chances. Mas na primeira oportunidade clara, chegaram ao empate já nos acréscimos. Após cobrança de escanteio, Phil Foden soltou uma bomba de dentro da área, aos 46 minutos.

O segundo tempo foi marcado pelos dez minutos de acréscimos devido a um lance que gerou um corte no rosto do zagueiro Aymeric Laporte.

Os anfitriões viram um Brentford bem organizado defensivamente armar um contra-ataque perfeito aos 53 minutos, que terminou com o gol de Toney para fechar o placar.

-- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Manchester City - Brentford 1 - 2

Bournemouth - Everton

Liverpool - Southampton

Nottingham - Crystal Palace

Tottenham - Leeds

West Ham - Leicester

(14h30) Newcastle - Chelsea

(16h45) Wolverhampton - Arsenal

- Domingo:

(11h00) Brighton - Aston Villa

(13h30) Fulham - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 34 13 11 1 1 31 11 20

2. Manchester City 32 14 10 2 2 40 14 26

3. Newcastle 27 14 7 6 1 28 11 17

4. Tottenham 26 14 8 2 4 27 18 9

5. Manchester United 23 13 7 2 4 18 19 -1

6. Brighton 21 13 6 3 4 22 17 5

7. Chelsea 21 13 6 3 4 17 16 1

8. Liverpool 19 13 5 4 4 25 16 9

9. Fulham 19 14 5 4 5 23 24 -1

10. Brentford 19 15 4 7 4 23 25 -2

11. Crystal Palace 19 13 5 4 4 15 17 -2

12. Leeds 15 13 4 3 6 19 22 -3

13. Aston Villa 15 14 4 3 7 14 21 -7

14. Leicester 14 14 4 2 8 23 25 -2

15. West Ham 14 14 4 2 8 12 15 -3

16. Everton 14 14 3 5 6 11 14 -3

17. Bournemouth 13 14 3 4 7 15 32 -17

18. Southampton 12 14 3 3 8 12 24 -12

19. Wolverhampton 10 14 2 4 8 8 22 -14

20. Nottingham 10 14 2 4 8 10 30 -20

