Arsenal não diminui ritmo, vence Wolverhampton e amplia liderança no Inglês

No último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo, o Arsenal venceu o Wolverhampton fora de casa por 2 a 0 neste sábado e aproveitou tropeço do Manchester City para aumentar para cinco pontos sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês.

Os gols da vitória dos 'Gunners' foram marcados no segundo tempo pelo norueguês Martin Odegaaard.

Mais cedo, o Manchester City sofreu sua primeira derrota em casa na temporada, por 2 a 1, para o Brentford.

Dos 11 titulares do City, dez estarão no Mundial do Catar, enquanto apenas um jogador do Brentford, o espanhol David Raya, irá ao torneio.

Os visitantes abriram o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, após uma sucessão disputas pelo alto, primeiro Ben Mee contra Manuel Akanji e depois Ivan Toney contra John Stones, na qual o atacante levou a melhor.

Mesmo com mais posse de bola na primeira etapa, os 'Citizens' tiveram dificuldades para criar chances. Mas na primeira oportunidade clara, chegaram ao empate já nos acréscimos. Após cobrança de escanteio, Phil Foden soltou uma bomba de dentro da área, aos 46 minutos.

O segundo tempo foi marcado pelos dez minutos de acréscimos devido a um lance que gerou um corte no rosto do zagueiro Aymeric Laporte.

Os anfitriões viram um Brentford bem organizado defensivamente armar um contra-ataque perfeito aos 53 minutos, que terminou com o gol de Toney para fechar o placar.

A três pontos do City, o Tottenham definitivamente se tornou o rei das vitórias sofridas, ao bater o Leeds por 4 a 3 graças a um gol na parte final do jogo.

Crysencio Summerville (10) e Rodrigo Moreno (43 e 76) deram por três vezes a vantagem ao Leeds, mas os 'Spurs' empataram graças a Harry Kane (25), Ben Davies (51) e Rodrigo Betancur (81), que também marcou o da virada dois minutos depois.

Também neste sábado, o Liverpool confirmou sua ascensão no campeonato e chegou a sua quarta vitória consecutiva (contando todas as competições) ao derrotar o Southampton por 3 a 1 em Anfield.

Os jogadores do técnico Jürgen Klopp resolveram a partida ainda no primeiro tempo, abrindo o placar com o brasileiro Roberto Firmino (6) e ampliando com o uruguaio Darwin Núñez (21 e 42).

Por sua vez, o Newcastle conseguiu sua primeira grande vitória na temporada diante de sua torcida ao vencer o Chelsea por 1 a 0 em Saint James Park e se confirmou como um dos candidatos a se classificar para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

Esta quinta vitória consecutiva na Premier League permite à equipe recuperar a terceira posição, com um ponto à frente do Tottenham.

O gol do jogo foi marcado aos 22 minutos do segundo tempo por Joe Willrock, que recebeu passe de Miguel Almirón e bateu de primeira, sem chances para o goleiro Edouard Mendy.

Nada funciona no Chelsea, que chega à parada para a Copa do Mundo com três derrotas consecutivas no campeonato.

-- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Manchester City - Brentford 1 - 2

Bournemouth - Everton 3 - 0

Liverpool - Southampton 3 - 1

Nottingham - Crystal Palace 1 - 0

Tottenham - Leeds 4 - 3

West Ham - Leicester 0 - 2

Newcastle - Chelsea 1 - 0

Wolverhampton - Arsenal 0 - 2

- Domingo:

(11h00) Brighton - Aston Villa

(13h30) Fulham - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 37 14 12 1 1 33 11 22

2. Manchester City 32 14 10 2 2 40 14 26

3. Newcastle 30 15 8 6 1 29 11 18

4. Tottenham 29 15 9 2 4 31 21 10

5. Manchester United 23 13 7 2 4 18 19 -1

6. Liverpool 22 14 6 4 4 28 17 11

7. Brighton 21 13 6 3 4 22 17 5

8. Chelsea 21 14 6 3 5 17 17 0

9. Fulham 19 14 5 4 5 23 24 -1

10. Brentford 19 15 4 7 4 23 25 -2

11. Crystal Palace 19 14 5 4 5 15 18 -3

12. Leicester 17 15 5 2 8 25 25 0

13. Bournemouth 16 15 4 4 7 18 32 -14

14. Leeds 15 14 4 3 7 22 26 -4

15. Aston Villa 15 14 4 3 7 14 21 -7

16. West Ham 14 15 4 2 9 12 17 -5

17. Everton 14 15 3 5 7 11 17 -6

18. Nottingham 13 15 3 4 8 11 30 -19

19. Southampton 12 15 3 3 9 13 27 -14

20. Wolverhampton 10 15 2 4 9 8 24 -16

