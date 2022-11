Arábia Saudita divulga lista de convocados para Copa do Mundo

O técnico da seleção da Arábia Saudita, o francês Hervé Renard, revelou na sexta-feira a lista dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 20 de novembro.

Nela aparece o experiente meio-campista do Al-Hilal Salman Al-Faraj, apesar da lesão sofrida na vitória saudita sobre a Islândia por 1 a 0 em amistoso no domingo passado.

Renard, no cargo desde julho de 2019, declarou que Al-Faraj ainda sente um incômodo no ombro, mas a princípio chegará a tempo de disputar o Mundial

A Arábia Saudita, que está eu sua sexta Copa do Mundo, depois de 1994, 1998, 2002, 2006 e 2018, está no Grupo C junto com Argentina, México e Polônia.

Seu melhor resultado foi nos Estados Unidos, em 1994, quando chegou às oitavas de final, eliminada pela Suécia (3 a 1).

- Lista de convocados da seleção da Arábia Saudita:

Goleiros: Mohammed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), Mohammed Al Rubaie Al-Yami (Al-Ahli)

Defensores: Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Abdullah Mado (Al-Nassr), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Saud Abdulhamid (Al-Hilal), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal)

Meio-campistas: Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab)

Atacantes: Fahad Al-Muwallad (Al-Shabab), Haitham Asiri (Al-Ahli), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal), Firas Al-Buraikan (Al-Fateh)

