Acidente de ônibus deixa ao menos 19 mortos no Egito

Pelo menos 19 pessoas morreram e outras seis ficaram feridas neste sábado (12), quando o ônibus em que viajavam capotou em uma estrada no delta do rio Nilo, no norte do Egito, informou o Ministério da Saúde do país árabe.

O veículo caiu em uma vala na província de Dacalia, segundo o ministério. Meios de comunicação egípcios informaram que o acidente foi causado por mau funcionamento do volante, sem dar mais detalhes.

Os acidentes de trânsito são comuns no Egito, onde as rodovias costumam estar malconservadas e as normas de circulação são pouco respeitadas.

Em julho deste ano, 25 pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas quando um ônibus colidiu contra um caminhão estacionado no acostamento de uma rodovia no centro do país. Oficialmente, 7.000 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Egito em 2021.

