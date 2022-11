Acidente de ônibus deixa 20 mortos no Egito

Pelo menos 20 pessoas morreram e outras oito ficaram feridas neste sábado (12), quando o micro-ônibus em que viajavam caiu em um canal no delta do rio Nilo, no norte do Egito, informou o Ministério Público do país árabe.

De acordo com o MP, o motorista falava ao telefone enquanto dirigia o veículo e foi surpreendido por um carro na direção contrária. "Estava muito rápido para desviar", acrescentou o órgão judicial em comunicado.

O motorista ficou ferido e está sob custódia das autoridades. As primeiras análises revelaram que ele estava sob efeito de entorpecentes, segundo o MP.

O ônibus, que as autoridades retiraram de dentro do canal, ficou bastante danificado, segundo um fotógrafo da AFP que compareceu ao local. A polícia isolou a área.

Os acidentes de trânsito são comuns no Egito, onde as rodovias costumam estar malconservadas e as normas de circulação são pouco respeitadas.

Em julho deste ano, 25 pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas quando um ônibus colidiu contra um caminhão estacionado no acostamento de uma rodovia no centro do país. Oficialmente, 7.000 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Egito em 2021.

