Vlahovic e Mitrovic lideram convocação da Sérvia para a Copa do Mundo

O técnico Dragan Stojkovic divulgou, nesta sexta-feira (11), a lista dos 26 jogadores convocados da Sérvia que irão disputar a Copa do Mundo no Catar, com destaque para os atacantes Aleksandar Mitrovic e Dusan Vlahovic, este último ainda se recuperando de uma lesão.

Vlahovic não joga desde a partida entre Juventus e Benfica, pela Liga dos Campeões, no final de outubro, mas a equipe 'Bianconera' está confiante de sua recuperação e conta com um possível retorno já no próximo domingo (13), frente à Lazio, pelo Campeonato Italiano.

Vlahovic, de 22 anos, sofre com uma pubalgia desde o final de outubro, e foi convocado para o Mundial enquanto a imprensa sérvia ainda especulava sobre sua ausência.

O artilheiro da equipe, Aleksandar Mitrovic, por sua vez, chegou a sofrer uma lesão no tornozelo durante o jogo da Sérvia contra a Suécia, no final de setembro, pela Liga das Nações, mas já está totalmente recuperado e disponível para jogar no Catar.

Em sua terceira Copa do Mundo, a Sérvia integra o Grupo G ao lado de Camarões, Suíça e Brasil, a quem enfrenta em sua estreia na competição, no dia 24 de novembro.

-- Lista dos 26 jogadores convocados da Sérvia para a Copa:

Goleiros: Marko Dmitrovic (Sevilla), Predrag Rajkovic (Mallorca), Vanja Milinkovic Savic (Torino)

Defensores: Stefan Mitrovic (Getafe), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (Salzburg), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Filip Mladenovic (Legia Varsovia), Strahinja Erakovic (Estrela Vermelha), Srdjan Babic (Almería)

Meio-campistas: Nemanja Gudelj (Sevilla), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Marko Grujic (Porto), Filip Kostic (Juventus), Uros Racic (Braga), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Hellas Verona), Andrija Zivkovic (PAOK), Darko Lazovic (Hellas Verona)

Atacantes: Dusan Tadic (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Dusan Vlahovic (Juventus), Filip Djuricic (Sampdoria), Luka Jovic (Fiorentina), Nemanja Radonjic (Torino)

