'Vida do planeta' está em jogo por mudança climática, alerta Biden

A mudança climática coloca "a vida do planeta" em risco - advertiu o presidente americano, Joe Biden, nesta sexta-feira (11), na COP27, no Egito, prometendo que seu país cumprirá sua meta de redução de emissões de gases de efeito estufa até 2030.

"A crise climática tem a ver com a segurança do ser humano, com a segurança econômica, a segurança ambiental, a segurança nacional e a vida do planeta", disse o presidente diante de representantes de quase 200 países reunidos em Sharm el-Sheikh.

