Startup de maconha medicinal estreia na Bolsa de Valores de Frankfurt

A startup especialista em cannabis medicinal, Cantourage, de Berlim, estreou nesta sexta-feira (11) na Bolsa de Frankfurt. Este marco acontece enquanto a Alemanha pretende legalizar o uso recreativo da substância em 2024.

"Nós amamos maconha!", declarou Florian Holzapfel, cofundador e membro do conselho de supervisão do grupo, durante discurso na Bolsa de Valores de Frankfurt, antes de tocar o sino que marca as primeiras cotações.

A empresa inseriu 2 milhões de ações, o equivalente a 15% do seu capital, no segmento "Scale" da Bolsa de Frankfurt, dedicado a pequenas e médias empresas.

Com esta oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), a Cantourage quer "fortalecer" suas capacidades de produção em um mercado em expansão, à medida que mais e mais países legalizam a cannabis medicinal.

A empresa também pretende "se preparar para a legalização da cannabis recreativa" na Alemanha, o que pode expandir significativamente seu mercado.

Cerca de 30 países ao redor do mundo, inclusive a Alemanha, autorizam o uso medicinal da cannabis. Entretanto, o uso não terapêutico é muito menos difundido. Na Europa, apenas Malta lançou um processo de legalização.

