Presidente chinês confirma presença na reunião do G20 em Bali

O presidente da China, Xi Jinping, comparecerá à reunião de cúpula do G20 que acontecerá de 14 a 17 de novembro em Bali, Indonésia, confirmou nesta sexta-feira o ministério das Relações Exteriores.

Após o encontro de cúpula, Xi viajará à Tailândia para a reunião do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) de 17 a 19 de novembro.

Xi pretende se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assim como com o francês Emmanuel Macron, o argentino Alberto Fernández e o senegalês Macky Sall na próxima semana em Bali, informou o porta-voz da diplomacia chinesa, Zhao Lijian.

A Casa Branca informou que Biden e Xi se reunirão em 14 de novembro, no primeiro encontro presencial desde que o democrata assumiu a presidência.

Os dois se encontraram antes de Biden assumir o cargo e conversaram por telefone diversas vezes nos últimos 22 meses, mas a pandemia de covid-19 impediu a reunião presencial até o momento.

Xi assumiu no mês passado um histórico terceiro mandato como líder do Partido Comunista da China e, portanto, como presidente do país.

