Piloto transporta de graça mulheres para fazerem aborto em clínicas legalizadas nos EUA

Um piloto voluntário está oferecendo uma opção diferente para aqueles que buscam acesso a cuidados de aborto nos Estados Unidos (EUA). Tim Draeger se propõe a levar as gestantes de estados do país que restringem o aborto para lugares onde possam interromper legalmente sua gravidez. Tudo de graça. como um gesto humanitário.

Nos EUA o ato era permitido em todas as regiões do País, mas em junho de 2022, milhões de mulheres americanas perderam o direito constitucional ao aborto depois que a Suprema Corte revogou sua decisão conhecida como “Roe contra Wade”.

A decisão, implementada há 50 anos, concedia o direito ao aborto legal e seguro à mulheres. Contudo, com a suspensão da medida, o julgamento abriu o caminho para estados individuais proibirem o procedimento e até agora, 13 unidades federativas do EUA restringiram severamente o acesso ao aborto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Piloto voluntário transporta de graça mulheres que precisam fazer aborto nos EUA

Tim transporta pacientes com câncer em seu avião particular, mas desde que a decisão do aborto foi revogada, passou a levar mulheres que desejam realizar o procedimento para estados onde o ato ainda é permitido.

Para o piloto, todas as pessoas merecem o direto a liberdade. Ele reitera que as mulheres precisam ter liberdade para fazerem o que desejarem com o próprio corpo e defende a lei da legalização do aborto, que existiu por cinquenta anos no país.

"Nós somos o país que defende a liberdade. Eu uso essa mesma liberdade para ajudar mulheres a usufruir da liberdade que merecem que tiveram por cinquenta anos”, disse em entrevista à BBC NEWS.

ONG ajuda pilotos a transportarem mulheres que precisam fazer aborto nos EUA

Tim não é o único piloto no país a tomar essa iniciativa. Segundo o jornal The Guardian, mais de 700 pilotos americanos estão se voluntariando e oferecendo seus recursos e aeronaves para ajudar as pessoas que precisam e não possuem condições financeiras para viajar a um estado que o aborto é permitido.

Toda essa operação ocorre com apoio da organização sem fins lucrativos, Elevated Access, fundada em abril deste ano, no estado de Illinois, em resposta aos números crescentes de mulheres que embarcaram em viagens caras e demoradas na tentativa de obter abortos.

Confira notícias relacionadas

Sobre o assunto Aborto, escravidão, drogas: as outras votações do dia 8 nos EUA

Biden põe aborto no centro da campanha eleitoral de meio de mandato

TSE suspende publicações de bolsonaristas relacionando Lula a drogas, aborto e censura

Aborto mobiliza nova geração de ativistas no Kentucky

Lula diz ser contra o aborto, mas ressalta "supremacia" da mulher

Bolsonaro indicará ministros contra o aborto ao STF, se reeleito

Tags