ONU: milhões de deslocados sofrerão 'dificuldades extremas' com inverno

A ONU advertiu, nesta sexta-feira (11), que milhões de pessoas deslocadas por conflitos e perseguições na Ucrânia, no Afeganistão e no Oriente Médio sofrerão "dificuldades extremas" com a chegada do inverno boreal (verão no Brasil).

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) disse que há uma necessidade urgente de mais fundos para ajudar as pessoas deslocadas, à medida que se aproxima um inverno que se projeta como "o mais difícil em anos".

"Muitas famílias deslocadas não terão escolha, a não ser escolher entre comida e calefação, em meio às dificuldades para aquecer seus abrigos, conseguir roupas de frio e cozinhar comida quente", disse a porta-voz Olga Sarrado aos jornalistas em Genebra.

Ela destacou a situação das milhões de pessoas deslocadas de suas casas pela invasão russa da Ucrânia. Muitas estão vivendo em abrigos, ou em "casas danificadas, ou em prédios inadequados para protegê-las do frio cortante, com cortes de energia, aquecimento e água e sem meios de subsistência".

Sarrado também mencionou o quadro atual no Afeganistão, alertando que "muitos deslocados e famílias afetadas pelo conflito vão ficar expostos às intempéries", em um país onde as temperaturas caem para -25ºC no inverno.

A agência da ONU advertiu ainda que em torno de 3,4 milhões de sírios e iraquianos deslocados pelo conflito precisam de "assistência crítica" para enfrentar o inverno.

O Acnur estima em US$ 400 milhões o valor que ajudaria os deslocados na Ucrânia, no Afeganistão e no Oriente Médio a cobrirem "suas necessidades mais urgentes nos meses mais frios do ano".

