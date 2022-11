Lionel Messi lidera lista de convocados da Argentina para a Copa

O capitão da seleção argentina de futebol, Lionel Messi, lidera a lista dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo 2022, que inclui Ángel Di María e Paulo Dybala, ambos recuperados de lesões.

"Todos estão orgulhosos de serem convocados e vestirem essa camisa", disse o treinador Lionel Scaloni, em vídeo que anunciou a convocação nas redes sociais da 'Albiceleste'.

O treinador, no entanto, não poderá contar com Giovani Lo Celso, titular regular na seleção, mas que está afastado por lesão.

A Argentina integra o Grupo C, junto com México, Polônia e Arábia Saudita, quem enfrenta em sua estreia na competição, no dia 22 de novembro.

-- Lista dos 26 jogadores convocados da Argentina para a Copa:

Goleiros: Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Lyon), Marcos Acuña (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal).

Meio-campistas: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Benfica), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alejandro Gómez (Sevilla) e Alexis Mac Allister (Brighton).

Atacantes: Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Ángel Di María (Juventus), Nicolás González (Fiorentina), Joaquín Correa (Inter), Lautaro Martínez (Inter) e Julián Álvarez (Manchester City).

