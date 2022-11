Grupo Wagner anuncia formação de 'milicianos' para defender Rússia

O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, afirmou nesta sexta-feira (11) que sua organização vai treinar milicianos e construir fortificações em duas regiões russas na fronteira com a Ucrânia.

"A companhia militar privada Wagner ajuda e ajudará a população dos territórios fronteiriços [com a Ucrânia] a receber formação, construir instalações, preparar pessoas e organizar milícias", disse Prigozhin, conforme a assessoria de imprensa de sua empresa Concord.

Segundo ele, essas novas atividades começaram nas regiões russas de Belgorod e de Kursk, regularmente atingidas por disparos atribuídos por Moscou ao Exército ucraniano.

O objetivo, afirma Prigozhin, é construir "fortificações e centros de formação de milicianos nas regiões fronteiriças".

"Quem quer paz prepara a guerra. Você deve estar sempre pronto para defender sua terra", acrescentou.

Desde 2014, mercenários do grupo Wagner são acusados de servir aos interesses do governo de Vladimir Putin em várias zonas de conflito - da Síria à Ucrânia, passando pela África e pela América do Sul.

