Giorgio Furlani é novo diretor executivo do Milan

O Milan, atual campeão da Serie A, anunciou nesta sexta-feira a nomeação de Giorgio Furlani para o cargo de diretor executivo do clube no lugar de Ivan Gazidis, cujo contrato expira em 5 de dezembro, segundo um comunicado.

Furlani é membro do conselho de administração do clube italiano desde 2018, época em que os 'Rossoneri' faziam parte do fundo de investimento Elliott Management.

A empresa vendeu o clube no final de agosto ao fundo Rebird pelo preço de 1,2 bilhão de euros (equivalente a R$ 6,6 bilhões de reais).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao adquirir o Milan "dissemos que contribuiríamos ao clube com nossa experiência no esporte, mídia e entretenimento para trazê-lo de volta ao auge do futebol europeu, onde ele deve estar", declarou Gerry Cardinale, fundador da empresa norte-americana.

"Todos nós encontramos em Giorgio o perfil de diretor ideal para liderar o clube no dia a dia, trabalhando estreitamente com a equipe do Redbird para transformar esta visão em realidade", finalizou Cardinale.

ljm/iga/dr/yr

Tags