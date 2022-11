Família de dissidente egípcio em greve de fome pede indulto presidencial

A família do preso político egípcio-britânico Alaa Abdel Fattah, em greve de fome há sete meses em um presídio perto do Cairo, pediu nesta sexta-feira (11) o indulto presidencial para que seja libertado.

"Anexo o texto da solicitação de indulto que apresentei hoje, confirmando (...) minha disposição em adotar todos os métodos legais disponíveis que garantam uma solução para a crise do meu irmão", escreveu a irmã do dissidente, Mona Seif, no Twitter.

Alaa Abdel Fattah, de 40 anos, se declarou em greve de fome em 2 de abril. Ele ingeria apenas uma xícara de chá e uma colherada de mel por dia no presídio de Wadi al Natrun, a noroeste do Cairo. No domingo passado, também parou de ingerir líquidos, coincidindo com o início da COP27, a conferência da ONU sobre o clima.

O Egito concedeu 766 indultos presidenciais a presos políticos desde a reativação do comitê de indulto, em abril, segundo dados coletados pela ONG Anistia Internacional.

No entanto, durante o mesmo período, cerca do dobro deste número foi detido por seu ativismo, lembra a ONG.

A procuradoria egípcia assegurou nesta quinta que Alaa Abdel Fattah não precisava "ser transferido para um hospital", pois "todos os sinais vitais" do preso eram "normais" e gozava de "boa saúde".

Os familiares tacharam o anúncio de "mentira" e asseguram que a vida do ativista corre perigo.

O presidente americano, Joe Biden, se reuniu nesta sexta-feira com seu contraparte egípcio, Abdel Fatah al Sissi, durante a COP27 e lhe perguntou a respeito dos direitos humanos no país.

Abdel Fattah foi condenado no fim de 2021 a cinco anos de prisão por "difusão de informações falsas", após passar a maior parte da década passada atrás das grades.

