Comunicado do Business Wire :Ur24Technology Inc.

A Ur24Technology Inc., uma empresa privada de dispositivos médicos, lançou a linha de produtos de cateteres TrueClr - oferecendo a profissionais médicos e de enfermagem e pacientes uma opção que eliminará as infecções do trato urinário associadas a cateteres em hospitais, aumentará o conforto e a qualidade de vida dos usuários e reduzirá os custos de assistência médica.

Primeiro cateter externo projetado para esvaziar ativamente a bexiga, a nova linha de produtos TrueClrsem látex para adultos e crianças será apresentada na Medica 2022, uma das principais feiras da área de medicina do mundo, em Düsseldorf (Alemanha), de 13 a 17 de novembro.

O Dr. Jon Meliones, MD, FCCM, diretor médico da Ur24Technology, disse: "Estou convencido de que os cateteres externos TrueClr revolucionarão fundamentalmente as práticas médicas. É um sistema de eliminação ativo contra um passivo. Trata-se do único cateter desse tipo no mundo". O Dr. Meliones será um dos palestrantes de destaque na Medica 2022.

Dados dos EUA mostram que os cateteres internos estão associados a 80% das infecções do trato urinário relacionadas a hospitais, que custam ao sistema de saúde cerca de US$ 450 milhões por ano. Anualmente, quase 13 mil mortes estão relacionadas a cateteres internos. Os principais recursos da linha de produtos TrueClr são:

-- Elimina infecções do trato urinário associadas a cateteres internos

-- Utiliza seção leve e contínua

-- Não invasivo, sem adesivo, confortável

-- À prova de vazamento

-- Evita o contato da urina com a pele

-- Elimina a irritação e inflamação da pele

-- Portátil e reutilizável - em hospitais ou em casa, sendo fácil de limpar

-- Com cobertura da Medicare Part B e totalmente reembolsável

A Ur24 Technology tem uma parceria estratégica com a DemeTECH Corp., com sede em Miami, para fabricar e distribuir produtos TrueClr nos EUA e internacionalmente, usando sua rede de distribuição em 132 países. As empresas vão promover o TrueClr em conjunto na Medica 2022.

Sobre a Ur24Technology, Inc.

A Ur24Technology, Inc. é uma empresa privada de dispositivos médicos localizada no sul da Califórnia (EUA), fundada em 2016 por Landon Duval. Cinco protótipos de cateteres externos diferentes foram pesquisados, projetados e desenvolvidos - dando como resultado a linha de cateteres externos TrueClr. Esse produto revolucionário se encaixa perfeitamente na missão principal da empresa, que é o de melhorar o atendimento a pacientes por meio da inovação.

Saiba mais em www.ur24technology.com ou ligue para 1-833-448-7248.

Sobre a DemeTECH Corp.

Com sede em Miami (EUA), a DemeTECH é líder mundial em suturas cirúrgicas, malha e cera óssea. A DemeTECH se esforça para melhorar as relações médico-paciente por meio de trabalho duro, dedicação e compromisso com a busca de tecnologia e inovação de ponta. As máscaras N95 da DemeTECH e os cateteres externos TrueClr são fabricados nos EUA com materiais locais.

Saiba mais em https://demetech.us

Contato

Victoria Suarez Diretora de Operações 949.629.5424 info@ur24technology.com www.ur24technology.com

Tags