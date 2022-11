Comunicado do Business Wire :UAE Research Program for Rain Enhancement Science

O Centro Nacional de Meteorologia anunciou hoje em uma conferência de imprensa no pavilhão dos Emirados Árabes Unidos na COP27, em Sharm El-Sheikh, as áreas de pesquisa direcionadas para os projetos de pesquisa do Quinto Ciclo do Programa de Pesquisa dos Emirados Árabes Unidos para a Ciência de Aumento da Chuva (UAEREP), com foco em duas áreas de alta prioridade: aprimoramento de formação de nuvens e aumento da chuva.

O programa lançará o seu Quinto Ciclo à margem do 6o Fórum Internacional de Aumento da Chuva em 24 de janeiro de 2023 em Abu Dhabi.

As novas áreas de pesquisa direcionadas incluem o seguinte: investigações da cadeia física de eventos que levam à formação de nuvens e precipitação; avaliações de processos físicos de nuvens quentes, frias e de fase mista e suas interações que levam à precipitação; modelagem multiescala de processos atmosféricos relevantes que conectam a microfísica e a dinâmica de nuvens; nowcasting e previsão do tempo para apoiar as operações de semeadura de nuvens; usos inovadores de técnicas de Inteligência Artificial, particularmente novas abordagens de aprendizagem de máquina; e integração de novas ferramentas de medição e numéricas para se obter um entendimento científico claro da cadeia completa de eventos e processos envolvidos na formação de nuvens, entre outros.

O programa acolherá particularmente propostas de pesquisa que tenham um impacto operacional claro com resultados mensuráveis e Nível de Prontidão Técnica em termos de tecnologias, modelos e resultados. Propostas de pesquisa com uma pontuação TRL igual ou superior a 6 terão preferência, o que permitirá a sua aplicação em países que enfrentam a escassez de recursos hídricos naturais.

Sua Excelência, o Dr. Abdulla Al Mandous, diretor do MNC e presidente da Associação Regional II (Ásia) da OMM, disse: "O mundo precisa adotar uma abordagem com base na ciência para encontrar soluções viáveis para os problemas complexos atuais de escassez de recursos hídricos em vista das alterações climáticas. Na NCM, fizemos progressos significativos na abordagem destas questões nos últimos quatro ciclos da UAEREP".

Alya Al Mazroui, diretor da UAEREP, disse: "Com base no sucesso que o programa alcançou em seus primeiros quatro ciclos, as áreas abordadas pelo Quinto Ciclo adicionarão novas dimensões ao nosso entendimento na formação de nuvens, um tema que ganhou cada vez mais interesse da comunidade científica no último ciclo."

As propostas de pesquisa vencedores são premiadas a cada dois anos com um subsídio de até US$ 1,5 milhão, distribuído ao longo de três anos com um valor anual máximo de US$ 550 mil para cada proposta. Até o momento, o programa ofereceu US$ 18 milhões a 11 projetos de pesquisa.

