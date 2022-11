Comunicado do Business Wire :Bentley Systems, Incorporated

A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresade software de engenharia e infraestrutura, anunciou hoje na COP27 os fluxos de trabalho integrados expandidos para o cálculo de carbono incorporado à plataforma iTwin da Bentley. A nova integração permite a avaliação de carbono em soluções para gêmeos digitais de infraestrutura, habilitada pela Calculadora de Carbono Incorporado na Construção (EC3). Desenvolvida pela organização sem fins lucrativos Building Transparency, a EC3 é uma ferramenta sem custos, de acesso aberto, que permite o benchmarking, a avaliação e a redução do carbono incorporado, com foco nas emissões antecipadas da cadeia de fornecimento de materiais de construção. A Building Transparency fornece o treinamento, os recursos e as ferramentas (incluindo a EC3) para abordar o papel do carbono incorporado à mudança climática. A ferramenta EC3 e seu subsequente efeito no setor estão impulsionando a demanda por soluções de baixo carbono e incentivando fabricantes e fornecedores de materiais de construção a investir em divulgação, transparência e inovações materiais que reduzam as emissões de carbono de seus produtos.

Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221107005257/pt/

Mapeamento/Agrupamento; Exportando quantidades para EC3 a partir de um gêmeo digital de infraestrutura (através da plataforma iTwin da Bentley). Imagem gentilmente cedida pela Bentley Systems.

Rodrigo Fernandes, diretor de ES(D)G (em português, capacitação dos objetivos de desenvolvimento sustentável) da Bentley, disse: "Esta nova integração à plataforma de gêmeos digitais da Bentley em infraestrutura exemplifica nossa estratégia para capacitar nossos usuários a alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. A EC3 da Building Transparency é um exemplo perfeito de colaboração aberta e ecossistêmica orientada por propósitos, pela qual o setor privado pode se unir para apoiar e acelerar a ação climática".

Stacy Smedley, diretora executiva da Building Transparency, disse, "Estamos entusiasmados por agora fazer parte do ecossistema da plataforma iTwin da Bentley. É ótimo que a integração seja construída sobre uma estrutura de código aberto, fundamental tanto para a EC3 quanto para a plataforma iTwin. Vemos este fluxo de trabalho integrado como uma oportunidade significativa para as empresas de AEC, ISVs e integradores digitais vincularem a análise de carbono à infraestrutura de gêmeos digitais, garantindo ao mesmo tempo o controle completo de seus dados, aplicações e IP."

A integração com a EC3 permite que as soluções de gêmeos digitais de infraestrutura da Bentley, impulsionadas pela tecnologia iTwin e aplicações de terceiros, desenvolvidas na plataforma iTwin da Bentley, simplifiquem e acelerem a geração de relatórios e insights de carbono com base no banco de dados e na calculadora de carbono EC3 de código aberto e sem custo. A plataforma iTwin da Bentley é uma oferta aberta, escalável e de plataforma como serviço, que permite aos desenvolvedores criar e trazer ao mercado soluções que resolvem problemas reais de infraestrutura, por meio da alavancagem de gêmeos digitais.

Kaustubh Page, diretor de gerenciamento de produtos da plataforma iTwin para a Bentley Systems, disse: "Vemos a integração com a EC3 como uma característica crítica para a plataforma iTwin da Bentley, nos conduzindo ainda mais em direção à visão de sustentabilidade para a plataforma. Estamos contentes por ver nossos usuários aproveitando nosso Serviço de Cálculo de Carbono na plataforma iTwin da Bentley para alcançar fluxos de trabalho de carbono, como relatórios, opções de projeto e otimização da seleção de materiais. Temos a alegria de integrar uma ferramenta adicional para avaliação do ciclo de vida para desbloquear os fluxos de trabalho de descarbonização".

"A Microsoft foi o primeiro grande usuário corporativo da Calculadora de Carbono Incorporado na Construção e está testando a ferramenta (hospedada no Microsoft Azure) em seu projeto de redesenvolvimento de 17 construções em sua sede em Redmond, Washington, visando uma redução de carbono incorporada de 30%. Estamos orgulhosos de ser um dos primeiros apoiadores da EC3 e, simultaneamente, parceiros estratégicos da Bentley Systems", disse Katie Ross, líder global de sustentabilidade para imóveis e instalações na Microsoft. "Ver a ferramenta EC3 e a conversão da plataforma iTwin da Bentley é um ótimo exemplo de como visamos acelerar a sustentabilidade por meio da colaboração e demonstrar o poder da democratização de dados."

Os projetistas e engenheiros de sustentabilidade do setor de arquitetura, engenharia e construção passam um tempo significativo avaliando ou relatando o impacto ambiental de projetos de infraestrutura, principalmente quando exportam e agregam manualmente dados de contagens de quantidade e listas de materiais. Isso também pode ser passível de erro, exigindo verificação adicional da ingestão bem-sucedida por ferramentas de carbono. Além disso, os profissionais de AEC não querem ficar presos a uma única calculadora de carbono, pois diferentes calculadoras podem fornecer resultados diferentes (por exemplo, devido às incertezas nas declarações de produtos ambientais), e os requisitos de relatórios de carbono e certificação diferem, como função do projeto, país ou proprietário da infraestrutura.

A integração adicional com a EC3 não só cria economia de tempo com maior precisão, mas também fornece estimativas de incerteza dos dados de EPD e aumenta a transparência do carbono devido à estratégia de código e acesso abertos da Building Transparency. Os usuários podem incorporar dados de engenharia, criados por várias ferramentas de projeto, em uma única visualização usando a plataforma iTwin da Bentley, gerar um relatório unificado de materiais e quantidades e compartilhá-los com diferentes ferramentas de análise de carbono - agora também com a EC3 - por meio da sincronização em nuvem.

Um dos usuários mútuos interessados nesta nova integração é a WSP, aplicando tanto o banco de dados da EC3 quanto a plataforma iTwin da Bentley em projetos de infraestrutura como o Programa de Substituição de Pontes Interestaduais. "Para a WSP, a análise e redução da pegada de carbono são imperativas no planejamento, projeto, na construção e operação de um projeto de infraestrutura do início ao fim", afirma Thomas Coleman, vice-presidente da WSP USA. "Possibilitar uma melhor integração do iTwin com a EC3 é uma grande inovação para nós em múltiplos projetos de infraestrutura". A implementação deste link reduzirá significativamente o tempo e o custo de geração de análises e relatórios detalhados de carbono incorporados no EC3 ao longo das etapas de projeto e construção. Em última análise, a longo prazo, vemos esta colaboração como mais um passo em direção a uma infraestrutura de gêmeos digitais aberta e perene, onde o cálculo e a otimização do carbono são intrínsecos e transparentes em todos os estágios do ciclo de vida da infraestrutura ao longo de toda a cadeia de valor."

Vídeo: Exemplo de cálculo de carbono Legenda: Demonstração do cálculo de carbono com a integração da plataforma iTwin com EC3. Vídeo gentilmente cedido pela Bentley Systems.

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems (Nasdaq: BSY) é uma empresa de software para engenharia e infraestrutura. Fornecemos soluções inovadoras para fazer avançar a infraestrutura do mundo - sustentando tanto a economia global quanto o meio ambiente. Nossas soluções líderes em software do setor são utilizadas por profissionais e empresas de todos os tamanhos, para projetar, construir e operar estradas, pontes, ferrovias, trânsito, redes de água e águas residuais, obras e serviços públicos, edifícios, campi e instalações industriais. Nossas soluções incluem aplicações baseadas em MicroStation para modelagem e simulação, ProjectWise para entrega de projetos, AssetWise para desempenho de ativos e rede, o portfólio líder em software geoprofissional da Seequent, e a plataforma iTwin para gêmeos digitais de infraestrutura. A Bentley Systems emprega mais de 4.500 colegas e gera uma receita anual de aproximadamente USD 1 bilhão em 186 países.

Sobre a Building Transparency

A Building Transparency é uma organização 501(c)3 sem fins lucrativos, que fornece dados de acesso aberto e ferramentas que apoiam uma ação ampla e rápida em todo o setor da construção civil para abordar o papel do carbono incorporado na mudança climática. Criada em 2020, a Building Transparency hospeda, gerencia e mantém a ferramenta Calculadora de Carbono Incorporado na Construção (EC3), que fornece milhares de EPDs digitalizados em um banco de dados gratuito e de código aberto, e tallyLCA, a ferramenta de avaliação do ciclo de vida da organização sem fins lucrativos. A Building Transparency se esforça para fornecer os recursos e o treinamento necessários para moldar um futuro melhor na construção, promovendo a adoção da ferramenta EC3 e tallyLCA, estabelecendo os programas oficiais materialsCAN e ownersCAN e trabalhando com os formuladores de políticas globais.

