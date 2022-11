Chelsea enfrenta Newcastle em busca de reação no Campeonato Inglês

O Chelsea de Graham Potter estará sob pressão neste sábado (12), no embate contra o Newcastle pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, a última antes da Copa do Mundo.

A equipe londrina, que somou apenas dois pontos em quatro rodadas, também vive o drama de ter sido eliminada da Copa da Liga Inglesa pelo Manchester City esta semana e busca a vitória para tentar subir na tabela, enquanto Potter vê seu posto ameaçado caso não vença.

Já o Tottenham, que perdeu três das últimas quatro partidas, também vive uma situação parecida, precisando ganhar do Leeds no mesmo dia para tentar assegurar sua posição na última vaga da zona da Liga dos Campeões.

O líder Arsenal, por sua vez, enfrenta o Wolverhampton de Julen Lopetegui, empatado com o lanterna do campeonato Nottingham. Enquanto o Manchester City, vice-líder que está apenas a dois pontos da liderança, recebe o Brentford.

Embalado por uma vitória por 2 a 1 em cima do Tottenham, o Liverpool vai tentar continuar a subir na tabela e para isso recebe o Southampton, que mudou de treinador esta semana.

Para fechar o fim de semana, o Manchester United, em quinto lugar, visita o Fulham tentando evitar que mais um tropeço o distancie da zona da Champions.

-- Programação da 16ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):

- Sábado:

(09h30) Manchester City - Brentford

(12h00) AFC Bournemouth - Everton

Liverpool - Southampton

Nottingham - Crystal Palace

Tottenham - Leeds

West Ham - Leicester

(14h30) Newcastle - Chelsea

(16h45) Wolverhampton - Arsenal

- Domingo:

(11h00) Brighton - Aston Villa

(13h30) Fulham - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 34 13 11 1 1 31 11 20

2. Manchester City 32 13 10 2 1 39 12 27

3. Newcastle 27 14 7 6 1 28 11 17

4. Tottenham 26 14 8 2 4 27 18 9

5. Manchester United 23 13 7 2 4 18 19 -1

6. Brighton 21 13 6 3 4 22 17 5

7. Chelsea 21 13 6 3 4 17 16 1

8. Liverpool 19 13 5 4 4 25 16 9

9. Fulham 19 14 5 4 5 23 24 -1

10. Crystal Palace 19 13 5 4 4 15 17 -2

11. Brentford 16 14 3 7 4 21 24 -3

12. Leeds 15 13 4 3 6 19 22 -3

13. Aston Villa 15 14 4 3 7 14 21 -7

14. Leicester 14 14 4 2 8 23 25 -2

15. West Ham 14 14 4 2 8 12 15 -3

16. Everton 14 14 3 5 6 11 14 -3

17. AFC Bournemouth 13 14 3 4 7 15 32 -17

18. Southampton 12 14 3 3 8 12 24 -12

19. Wolverhampton 10 14 2 4 8 8 22 -14

20. Nottingham 10 14 2 4 8 10 30 -20

