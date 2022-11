Canadá empata com Bahrein (2-2) antes de sua volta à Copa do Mundo após 36 anos

A seleção canadense empatou nesta sexta feira (2-2) com o Bahrein em seu penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo do Catar-2022, a primeira que disputará desde 1986.

Ismaël Koné e Lucas Cavallini marcaram os gols do Canadá aos 6 e 81 minutos, enquanto Mahdi Humaidan, aos 14 minutos, e Abdulla Yusuf Helal, aos 65 minutos de pênalti, marcaram para o Bahrein, que jogou como anfitrião no Estádio Al-Khalifa da capital, Manama.

O Canadá não pôde contar com sua grande estrela, Alphonso Davies, que sofreu uma lesão muscular na coxa durante um jogo do Bayern de Munique no sábado.

O clube alemão, no entanto, adiantou que a participação do seu jovem e explosivo lateral no Catar não corre perigo. O Canadá estreia no dia 23 de novembro contra a Bélgica no grupo F, que é completado por Marrocos e Croácia.

Na sexta-feira, o jovem Ismaël Koné colocou os canadenses na frente em uma bela jogada individual. O meia do CF Montreal se antecipou aos zagueiros, dominou uma bola de Kamal Miller e penetrou no campo adversária até superar o goleiro Latf Allah no mano a mano.

O time da casa demorou apenas oito minutos para responder, aproveitando um erro de Mark-Anthony Kaye, que perdeu a bola no seu próprio campo e permitiu que Mahdi Humaidan lançasse um contra-ataque que ele mesmo finalizou em uma triangulação com Abdulla Yusuf Helal.

Logo após o intervalo, o Bahrein ficou em vantagem com um pênalti cometido por Alistair Johnston e que foi convertido por Abdulla Yusuf Helal.

Os torcedores locais não puderam comemorar a vitória contra uma seleção da Copa do Mundo, já que o atacante Lucas Cavallini fez 2 a 2 com um chute de dentro da área em que teve sorte.

Zachary Brault-Guillard lançou uma bola da direita que Cavallini conseguiu tocar, e após rebater em um zagueiro, foi direto para a rede.

O atacante do Vancouver Whitecaps, cujo pai é argentino, marcou seu décimo oitavo gol com a camisa do Canadá.

A seleção canadense, que divulgará sua lista final de convocados para a Copa do Mundo do Catar no domingo, ainda tem pela frente outro amistoso: vai enfrentar o Japão no dia 17 de novembro, em Dubai.

Gols:

Bahrein: Mahdi Humaidan (minuto 14), Abdulla Yusuf Helal (65, de pênalti)

Canadá: Ismaël Koné (6), Lucas Cavallini (81)

Escalações:

Bahrein: Ibraheem Latf Allah - Mohamed Adel (Ahmed Bughammar, 28), Amine Benadi, Waleed Al Hayam, Sayed Dhiya Saeed - Kamil Al Aswad (Abdulwahab Al Malood, 72), Jassim Al Shaikh, Mahdi Abdullatif Ali (Ali Haram, 73) - Mahdi Al Humaidan (Talal Al Shorooqi, 84), Mohamed Jasim Marhoon (Ibrahim Al Khatal, 84), Abdulla Yusuf Helal (Sayed Hashim Isa, 84). Técnico: Hélio Sousa

Canadá: Dayne St. Clair - Richie Laryea (Jayden Nelson, 88), Alistair Johnston, Kamal Miller - Joel Waterman, Mark-Anthony Kaye (Zachary Brault-Guillard, 59), Samuel Piette, Raheem Edwards (Liam Fraser, 59), Ismaël Koné - Jonathan Osorio e Lucas Cavallini (Jacob Shaffelburg, 88). Técnico: John Herdman.

