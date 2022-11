Borussia Dortmund perde para o Mönchengladbach (4-2) e continua em sexto na Bundesliga

O Borussia Dortmund sofreu mais uma derrota preocupante, desta vez por 4 a 2 fora de casa para o Borussia Mönchengladbach, nesta sexta-feira, no primeiro jogo da 15ª rodada, a última antes da pausa para a disputa da Copa do Mundo do Catar.

É o segundo revés consecutivo sofrido pelo Dortmund, que havia perdido por 2 a 0 em Wolfsburg na rodada anterior.

Com 25 pontos, a equipe amarela continua estacionada na sexta posição, fora do 'Top 4', que na Alemanha marca a zona da Liga dos Campeões.

O Borussia Mönchengladbach aproveita a oportunidade para se colocar provisoriamente em sétimo, três pontos atrás do adversário nesta sexta-feira.

Jonas Hofmann colocou o 'Gladbach' na frente logo no início do jogo, aos 4 minutos, e Julian Brandt empatou para os visitantes aos 19.

A equipe do Mönchengladbach abriu sua vantagem no marcador, com gols de Ramy Bensebaini (26) e Marcus Thuram (30), embora o Dortmund tenha resistido e diminuído antes do intervalo por meio de Nico Schlotterbeck (40).

No início do segundo tempo, Kouadio Koné (46) fez 4 a 2 para o Mönchengladbach e o placar do Borussia Park não mudou mais.

Hofmann marcou novamente aos 68 minutos, mas seu gol foi invalidado pelo VAR.

Marcus Thuram acumula 10 gols e alcançou Marcus Fullkrug (Werder Bremen), ficando a apenas dois do atual artilheiro, Christopher Nkunku (RB Leipzig), que balançou as redes doze vezes.

O líder Bayern de Munique joga neste sábado fora de casa contra o Schalke 04.

O gigante bávaro chega a este último fim de semana antes da Copa do Mundo do Catar com quatro pontos de vantagem sobre seus concorrentes mais próximos, Union Berlin (2º) e Freiburg (3º), que se enfrentam no domingo.

-- Jogos da 15ª rodada da Bundesliga e classificação:

- Sexta-feira:

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 4 - 2

- Sábado:

(11h30) Werder Bremen - RB Leipzig

Hoffenheim - Wolfsburg

Bayer Leverkusen - Stuttgart

Augsburg - Bochum

Hertha Berlim - Colonia

(14h30) Schalke 04 - Bayern de Munique

- Domingo:

(11h30) Mainz - Eintracht Frankfurt

(13h30) Freiburg - Union Berlin

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 31 14 9 4 1 47 13 34

2. Union Berlin 27 14 8 3 3 23 16 7

3. Freiburg 27 14 8 3 3 21 16 5

4. Eintracht Frankfurt 26 14 8 2 4 31 23 8

5. RB Leipzig 25 14 7 4 3 28 20 8

6. Borussia Dortmund 25 15 8 1 6 25 21 4

7. Borussia Mönchengladbach 22 15 6 4 5 28 24 4

8. Werder Bremen 21 14 6 3 5 24 25 -1

9. Wolfsburg 20 14 5 5 4 22 19 3

10. Hoffenheim 18 14 5 3 6 21 20 1

11. Mainz 18 14 5 3 6 18 23 -5

12. Colonia 17 14 4 5 5 21 27 -6

13. Bayer Leverkusen 15 14 4 3 7 23 26 -3

14. Augsburg 15 14 4 3 7 18 25 -7

15. Stuttgart 14 14 3 5 6 18 25 -7

16. Hertha Berlim 11 14 2 5 7 17 22 -5

17. Bochum 10 14 3 1 10 13 36 -23

18. Schalke 9 14 2 3 9 13 30 -17

