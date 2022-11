Bombardeio russo contra prédio residencial no sul da Ucrânia deixa cinco mortos

Ao menos cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas em um ataque com mísseis contra um edifício residencial na cidade de Mykolaiv, sul da Ucrânia, na quinta-feira à noite, anunciaram as autoridades regionais nesta sexta-feira.

"Mykolaiv foi novamente alvo de disparos de mísseis do inimigo. Um projétil atingiu um prédio residencial de cinco andares, que ficou destruído", afirmou o chefe da administração regional, Vitalii Kim, no Telegram.

Kim divulgou um balanço provisório de cinco mortos e dois feridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As primeiras imagens divulgadas pelos serviços de emergência ucranianos mostram as equipes de resgate procurando vítimas nos escombros do prédio durante a noite.

O bombardeio aconteceu depois que a Ucrânia anunciou na quinta-feira a retomada de 12 cidades da região de Kherson, onde as tropas de Moscou iniciaram uma operação de retirada.

dar/fio/mis-meb/es/fp

Tags