Biden dirá a Xi que China deve conter 'piores tendências' da Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedirá a seu colega chinês, Xi Jinping, que contenha as "piores tendências" da Coreia do Norte e alertará que o acúmulo de armas de Pyongyang levará a uma crescente presença militar americana na Ásia, disse um alto funcionário neste sábado.

Em sua reunião durante a cúpula do G20 em Bali, na próxima segunda-feira, Biden dirá a Xi que a China tem "interesse em conter as piores tendências da Coreia do Norte", afirmou o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, a repórteres.

Biden também dirá a Xi que, se o acúmulo de mísseis e armas nucleares da Coreia do Norte "continuar nesse caminho, isso significará simplesmente um aumento da presença militar e de segurança dos Estados Unidos na região".

Falando a bordo do avião presidencial Air Force One a caminho do Camboja para uma cúpula dos países do Sudeste Asiático, Sullivan disse que Biden não fará exigências à China, mas dará a Xi "sua perspectiva".

Ele observou que "a Coreia do Norte representa uma ameaça não apenas para os Estados Unidos, não apenas para a Coreia do Sul e o Japão, mas para a paz e a estabilidade de toda a região".

Se a China irá pressionar a Coreia do Norte, "será uma decisão deles", disse Sullivan.

No entanto, com a expectativa de que a Coreia do Norte teste uma arma nuclear e aumente suas capacidades de mísseis, "a situação operacional é mais grave no momento", concluiu Sullivan.

