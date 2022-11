Alerta de tsunami retirado após terremoto perto de Tonga

Um terremoto de 7,3 graus de magnitude foi registrado no mar nas ilhas de Tonga nesta sexta-feira (11), informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), que emitiu um alerta de tsunami, suspenso poucas horas depois.

De acordo com o USGS, o terremoto aconteceu a uma profundidade de 10 km, cerca de 200 km a sudeste de Neiafu, uma cidade no nordeste deste arquipélago do Pacífico.

O USGS inicialmente estimou que o terremoto foi de magnitude 7,1, mas depois revisou seus dados e informou que o terremoto foi de 7,3.

Uma hora depois, outro terremoto de magnitude 5,1 foi registrado em uma área próxima.

"Não há mais ameaça de tsunami após o terremoto", informou o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, que havia ativado um alerta para costas localizadas a menos de 300 quilômetros do epicentro.

O Serviço Meteorológico de Tonga emitiu um alerta nas redes sociais pedindo às pessoas que ficassem em ambientes fechados e em locais altos e ficassem de olho no rádio até novo aviso. Também instruiu os navios e embarcações a ficarem no mar para sua segurança.

A atividade sísmica é frequente em Tonga, que é habitada por cerca de 100.000 pessoas espalhadas por 171 ilhas.

Em janeiro deste ano, este território foi abalado pela erupção do vulcão Hung Tonga-Hunga Ha'apai, que foi um dos eventos mais potentes do gênero nos tempos modernos, segundo pesquisadores da Universidade de Bath.

