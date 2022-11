Alerta de tsunami após terremoto de 7,1 graus perto de Tonga

Um terremoto de 7,1 graus de magnitude foi registrado no mar nas ilhas de Tonga nesta sexta-feira (11), informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), que emitiu um alerta de tsunami.

De acordo com o USGS, o terremoto aconteceu a uma profundidade de 10 km, cerca de 200 km a sudeste de Neiafu, uma cidade no nordeste deste arquipélago do Pacífico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur-leg/aha/mis/an/tt

Tags